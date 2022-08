FILM ⟩ Greyhound: meresõjafilm surmaheitlusest Atlandil

Lisaks on allveelaevavastane sõda antud edasi oskuslikult kontsentreerituna. Meresõjas on allveelaevavastase sõjapidamise lühend ASW (Anti Submarine Warfare), tsunftisiseselt oma põhiolemuse tõttu – otsida päratust veemassist pidevalt vastast – teada ka kui Awfully Slow Warfare (kohutavalt aeglane sõjapidamine). Tempo on ekraaniteoses aga kõva ning mitmekihiliselt huvitav. Kes teab meresõjast ja laevadest rohkem, suudab näha ka enam detaile (näiteks mõistab, miks kokk on lahinghäire ajal laskemoona kandmas). Samas on tegevus hea märulina mõistetav meresõidukogemusest sõltumata. Helikeel aitab pinevusele hästi kaasa ning on enamjaolt filmiga sama jalga astuv.