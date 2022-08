Stroomi rannas algab vee all pinnases asuva naftareostuse uuring

Põhja-Tallinna linnaosavanem Manuela Pihlap selgitas, et tööde teostaja otsing võttis aega, sest ülesanne oli keskmisest keerukam. Eestis on vaid mõni juhtum, kui veekogu põhjapinnases on tulnud teha uuringuid ja reostus likvideerida. «Mitme ostumenetluse tulemusel leidsime koostööpartneri, kelle abil saame alustada uuringuga, et selgitada reostuse täpne asukoht ja ulatus.»

Töid teostab OÜ REI Geotehnika. Pärast uuringu tulemusi, mil on selge reostuse ulatus ja asukoht, tuleb korraldada hange likvideerija leidmiseks.

Naftajääkide reostuse esimesed märgid Stroomi ranna vees avastati juuni lõpus, kui tuvastati rannavees ja liival üksikuid väiksema suurusega õliseid laike. Põhja-Tallinna vanema Manuela Pihlapi sõnul reageerisid linnaosavalitsus koostöös päästeameti ja keskkonnaametiga operatiivselt ning reostusala märgistati piiretega.

Juuni lõpus võttis keskkonnaamet reostusest ka proovid, mis saadeti laborisse. Reostuse päritolu on teadmata, kuid selle põhjal, kui sügaval reostus asub ja kuidas käitub, võib arvata, et tegu on vanema raske kütteõli ehk masuudi jääkreostusega, mis on nüüd, mil lained on aja jooksul liivakihi õhemaks kulutanud ja mujale kandnud, on pinna lähedale jõudnud.