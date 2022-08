Narvas teisaldatud sõjamonumentide säilitatavad osad võetakse riigi omandisse

«Narva ja Narva-Jõesuu avalikust ruumist sõjamonumentide eemaldamise eesmärk oli tagada siseturvalisus,» rõhutas siseminister Lauri Läänemets. «Need monumendid olid Ukraina sõja kontekstis muutunud ühiskondlike pingete allikaks, mistõttu tuli avaliku korra tagamiseks need kiiremas korras teisaldada. Samas on need monumendid kahetsusväärne, ent siiski Eesti ajaloo ja mälu osa. Seetõttu peame neile leidma koha kontekstis, kus võõrvõimu monumentide ajalooline tähendus on adekvaatselt lahti seletatud. Eesti sõjaajaloo ja kultuuripärandi uurimise ning tutvustamisega tegeleb Eesti sõjamuuseum, mistõttu ongi järgmine loogiline samm seni politseis hoiustatud monumendid ja esemed anda riigi omandisse ning sealt omakorda edasi muuseumi eksponaatide hulka,» ütles siseminister, kes valitsusele vastava ettepaneku tegi.