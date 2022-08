ANALÜÜS ⟩ Putin lõikab Duginite surmast kasu

Tõenäoliselt mõeldi Dugina hukkumiseni viinud sündmused välja Venemaa Julgeolekuteenistuses. Eestile varju heitmise vältimiseks on meil kasulik teadaolev info avaldada. Foto: REUTERS Foto: Sergei Karpukhin

Aga ikkagi. Sõita Moskvast Eestisse üle 800 kilomeetri Ukraina numbritega autoga ning minna selliselt piirile, kus sind kontrollib piirivalve, mis muide on juba paarkümmend aastat osa FSBst... Tundub uskumatu.

Pigem oli Eesti kaudu tulek mõeldud näitamaks Eesti riiki «terroriste» toetamas. On selge, et peaminister Kaja Kallase laialdased sõnavõtud Venemaa olemuse esitamisel lääne meedias on Kremlile vastukarva. Seda vastumeelsust on ka avalikult väljendatud. Samuti on Eesti olnud üks venelastele viisakeelu kehtestamise juhtriike. Võimalus näidata Eestit terroristide põgenemisteena aitab mõnedes ringkondades kindlasti segadust külvata.

Seetõttu on Eestil pigem kasulik avaldada selle juhtumi osas niipalju materjali, kui vähegi võimalik. Piiriületuse info mitteavaldamine ning lihtsalt kommenteerimata jätmine ei tööta Eesti kasuks. Probleem pole nendes, kes meid niigi usaldavad, vaid nendes, kes pole Eesti asjadega nii hästi kursis või, kes nimetavad suurtes meediamajades meid jätkuvalt «endiseks liiduvabariigiks».

FSB jälg

Selles juhtumis on palju segast ja vastukäivat, sest suits pole veel hajunud. FSB on liiga kiiresti ja liiga detailselt avaldanud asjaolusid, mis uurimisse puutuvad. Tavaliselt nii kiiresti infot välja ei anta. Lihtne on muidugi lahendada seda juhtumit, mille osas endal täpsed teadmised on.

Nüüdseks on selgunud proua Vovki abielu Donetski separatistiga. Samuti on esitatud kahtlused tema sõjaväepileti võltsimise osas. Venemaa propagandist Solovjov aga teatas, et proua Vovk asub juba Viinis. Tegemist on spekulatsiooniga, aga miks peaks keegi pagema Viini? Kas seetõttu, et see on Venemaast piisaval kaugusel ning tegu pole nn Ida-Euroopaga. Või seetõttu, et tegemist pole NATO liikmega ja suhteliselt venemeelne poliitika võimaldab teda kätte saada? Kui Viin ei anna teada välja, näib proua ikkagi seal olevat väljaspool NATO haaret.