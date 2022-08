OTSE POSTIMEHEST ⟩ Ilmar Raag: kuigi talv tuleb raske meile kõigile, ei tohi loobuda Ukraina abistamisest

Jah, praegu on täpselt see oht. Me oleme näinud seda ju ka teiste konfliktide puhul. Näitena on toodud võrdlus Iraagi Iraani sõjaga 80-ndatel aastatel, mis kestis kokku kümme aastat ja mille jooksul kogu maailm jõudis ära unustada, et kaks väga suurt riiki on omavahel jätkuvalt sõjas. Kui otsida, siis me leiame maailma eri paikadest veel sõjalisi konflikte, mida tegelikult ei ole lõpetatud, aga mille me lihtsalt oleme ära unustanud. Maailma meedialoogika seisukohalt on nii, et tragöödiat on maailmas kogu aeg väga palju, miks me peame pidevalt mõtlema Ukrainale. Praegu ongi kaks võimalikku stsenaariumi - üks on see, et kuivõrd ukrainlastel õnnestub lääne relvade abiga venelaste tagalat nõrgendada ja siis nad võib-olla suudavad teha veel enne kui vihmad algavad, mingisuguse pealetungi laadse asja või seal toimub suurem venelaste murenemine. Aga kui nad seda ei suuda, siis on erinevad luureorganisatsioonid öelnud, et on täiesti tõenäoline, et sõda kestab veel vähemalt järgmise kevadeni ja sealt edasi ei tea. Sealt edasi sõltub tegelikult just nimelt sellest, kui palju on läänes tugevusvaru, et vastu pidada sellele koormusele, mis meilegi tekib. Talv on tulekul ja see tuleb kindlasti raske kogu Euroopale ning samas veelgi raskem Ukrainale.