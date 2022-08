August hakkab lõppema ja see tähendab koolis käivate laste vanematele iga-aastast suurimat stressi: kas kõik vajalikud koolitarbed on olemas? Lapsevanemate ja õpilastega koolitarvete varumisest vesteldes selgus, et mõnes koolis on kohustuslike koolitarvete nimekirjas ka kelk.

Pireti tütar Relle alustab sel sügisel kooliteed 1. klassis. Pireti sõnul on ta suurema osa koolitarbeid juba ära ostnud. «Selline klassika: koolikott, vihikud, pinal ja spordiriided,» loetles ema asju, mis värskel kooliõpilasel juba olemas on.

Pireti vanemast lapsest oli jäänud alles pisut korralikke kunstitarbeid, sest ta käis kunstiklassis, mistõttu ei pidanud ema kõike selleks tunniks vajalikku seekord ostma. Piret tõi esile, et üldiselt on 1. klassis vaja minevate asjade nimekirjas kõige rohkem just kunstitarbeid.