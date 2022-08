Eesti loodab kogu Euroopa otsusele peatada Vene kodanike turismiviisad

Välisminister Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul on Vene kodanikele turismiviisade väljastamise lõpetamisel tugevad moraalsed ja julgeolekualased argumendid, pidades silmas, et Vene kodanikele on praegu kehtivaid Schengeni viisasid väljastatud suurusjärgus kümme miljonit.