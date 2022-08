Tallinna volikogu käivitab riigikogu eeskujul linnavalitsuse infotunni

Volikogu esimehe Jevgeni Ossinovski hinnangul on infotundide sisseseadmine üks osa laiemast demokraatia edendamise paketist. «Olen seadnud oma ülesandeks suurendada demokraatliku poliitika kvaliteeti Tallinna linnavolikogus. Võimalus saada operatiivset infot aktuaalsetel teemadel on väga oluline, et täita kontrollifunktsiooni linnavalitsuse tegevuse üle ja esindada valijate huve,» sõnas Ossinovski.

«Võrreldes linnavolikogu istungitega, mis kestavad pikki tunde, on infotund ka formaadina kompaktne, see võimaldab nii ajakirjanikel kui teistel huvilistel hõlpsamini hoida end kursis pealinna poliitiliselt aktuaalsete küsimustega,» ütles Ossinovski ja lisas, et infotund kestab tund aega.

Infotunnid toimuvad linnavolikogu istungitega samas rütmis – üle nädala neljapäeviti kella 14–15. Volikogu liikmetel on ette registreerides võimalus esitada linnavalitsuse liikmetele küsimusi nende tegevusvaldkonda puudutavate, aga ka linnaelu muude probleemide kohta. Infotunni regulatsioon põhineb suuresti riigikogu infotunni formaadil.

Homse infotunni kava juba paigas

Esimese infotunni päevakorrast leiab küsimusi pealinna ülemineku kohta eestikeelsele haridusele, uuritakse Linnateatri ehituse, punamonumentide, lasteaiakohtade puuduse ja teiste oluliste teemade kohta.

Ossinovski sõnul on istungite uus formaat vajalik, sest linnavolikogu istungitel ei saa volinikud lihtsalt niisama linnajuhtidelt küsimusi küsida, kuna istungitel käsitletakse varasemalt kokku lepitud eelnõusid. «Kuna istungitel toimub arutelu eelnõude üle, siis linnavalitsuse liikmed saavadki sõna ainult nende ettekandjatena. Seega on loodav formaat siiski samm suurema läbipaistvuse ja operatiivsuse suunas,» selgitas Ossinovski.

Rääkides uue infotunni protseduurilistest küsimustest, on need Ossinovski sõnul igal istungil võimalikud, kuid nende kasutamine ja sagedus on erinev sõltuvalt asutuse poliitilisest kultuurist. «Tallinna linnavolikogu infotundides ja istungitel saab samuti protseduurilisi küsimusi küsida, kuid siiani pole volikogus ebakonstruktiivset ajavenitust esinenud,» lisas Ossinovski.