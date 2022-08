​Pedofiilist kooli kojamees saadeti pikaks ajaks vangi

Süüdistuse järgi pani Kents 2018. aasta augustist kuni 2021. aasta aprillii erinevates kohtades nelja alla 10-aastase kannatanu suhtes toime erinevaid sugulise iseloomuga tegusid. Kohtu hinnangul on Kentsi süü tõendatud nii kannatanute kui ka tunnistajate ütlustega ja eriti värvikaks tõendiks on jälitusprotokolli lisana esitatud videosalvestused.

Postimees kirjutas möödunud aasta aprillis, et Põhja prefektuuri seksuaalkuritegude ja lastekaitsegrupp pidas kinni Tallinna vanalinna hariduskolleegiumi pikaaegse kojamehe Andres Kentsi, keda kahtlustatakse laste seksuaalses väärkohtlemises. Politsei usub, et mees on tegusid toime pannud juba 1990ndate keskpaigast.