LÄÄNEMERI ⟩ Meremiinid lukustavad vastase baasidesse

Eesti mereväe lipulaev, Sandown klassi miinijahtija Admiral Cowan, sai oma nime Vabadussõja ajal Eesti vetes Suurbritannia mereväe eskaadrit juhtinud kontradmiral sir Walter Henry Cowani järgi. Foto: Maria Tokke/Kaitsevägi

Siiski pole meremiinide mõjuühikuks mitte uputatud või kahjustatud laevade arv, vaid pigem see, mida vastane miinide tõttu tegemata jättis. Näiteks esimeses Lahesõjas jäeti ära merejalaväebrigaadi suuruse üksuse dessantrünnak Kuveidi rannikule kahtluse tõttu, et rannaesine võib olla mineeritud. Sõja lõppedes osutus see kahtlus tõeks. Seetõttu on meremiinidel justkui kaks lõhkepead: kineetiline, mis laevu uputab või kahjustab, ja psühholoogiline, mis vastase tegevuskäike suunab.

Vastavalt 1907. aasta Haagi konventsioonile tuleb meremiinide veeskamisest teistele riikidele teada anda. Selline säte aga annab võimaluse äärmuslikul juhul luua miinioht ilma neid tegelikult veeskamata. Teise maailmasõja järgsetest mineerimise juhtumitest olid edukad just need, mida saatis infooperatsioon – miiniohust anti avalikkusele teada ja seetõttu muutsid osapooled oma tegevuskäike või sundisid kaubalaevandust seda tegema.

Kui väga moodsad ja kõrgtehnoloogilised miinid kõrvale jätta, siis meremiin ei vali oma sihtmärki, vaid on ohtlik nii omadele kui ka vastastele. Seetõttu on äärmiselt tähtis, kuhu ja millal miine veesata. Piisava mõju saavutamiseks veesatakse miine miiniväljade ehk -tõketena. Kui soovitud mõju on lokaalne, st ühe sadama või rannaala sulgemine, on tegu taktikalise miiniväljaga. Kui miinivälja eesmärk on mõjutada kogu kampaania käiku, nimetatakse seda strateegiliseks miiniväljaks. Viimased jagunevad vastase merealale veesatavaiks ehk ofensiivseteks miiniväljadeks ja rahvusvahelisse vette või territoriaalmerre veesatavaiks ehk defensiivseteks miiniväljadeks.