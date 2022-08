Postimehe ajakirjanduskooli vilistlane Ly-Marleen Tamme: «Olin kogu programmist heas mõttes pimestatud»

Miks otsustasid Postimehe ajakirjanduskoolist osa võtta?

See oli spontaanne otsus, mille ma reklaami nähes langetasin. Ehkki mul polnud ajakirjanduse valdkonnast mingeid eelteadmisi, tundus see õige valik. Mõnikord tulebki ootamatuid otsuseid teha, et enda elu veidi raputada ja mõista, kuhu tulevikus jõuda võiks.

Ometi õppisid samal ajal ülikoolis psühholoogiat?

Jah, aga alati on kasulik midagi uut õppida ja silmaringi avardada, selleks on vaja avatust ja veidi julgust. Enda ümber vaadates tundub, et paljud noored kannavad sellist mõtteviisi. Õppimine ei jookse kunagi mööda külge maha, pealegi saab väga palju psühholoogia valdkonnas õpitut rakendada ka ajakirjanduses.

Jäid sa ajakirjanduskooliga rahule?

Tegelikult olin ma kogu programmist päris pimestatud, seda heas mõttes. Postimehe ajakirjanduskoolil on tugev nii sisu kui vorm. See ei olnud pelgalt õppimine, kuidas uudist kirjutada. Puudutati ka ajakirjandust laiemalt ehk kuidas saada kõnetav pressifoto, mida panna tähele sotsiaalmeedia kasutamisel, miks tulevad kasuks teadmised suhtekorraldusest, kuidas teha raadioajakirjandust, milline on hea stiil ja palju muud.

Kooli tugevuseks on ka ajaline kokkuhoid – meil kõigil on ju kogu aeg nii kiire, sest töö, pere, hobid ja sõbrad võtavad oma aja. Usun, et enamik hindab paindlikkust, eriti aja planeerimise vaates ning ajakirjanduskooli suudaksid oma ajakavasse mahutada kõik, kes vähegi huvi tunnevad.