GALERII ⟩ Eesti-Ukraina sõpruse märgiks istutati Tallinnas Ukraina väljakule vahtrapuu

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et täna, Ukraina iseseisvuspäeval hoiab Eesti au sees kõiki neid, kes täpselt kuue kuu eest alanud Venemaa genotsiidisõjas Ukrainas on väsimatult kaitsenud oma riigi enesemääratlemise õigust.

«Täna, 31 aastat tagasi sai Ukrainast iseseisev riik. Ukraina rahvas kannab iseseisvuse kaitsel määratuid ohvreid. Venemaa inimsusevastane eesmärk on sõjas Ukraina vastu hävitada Ukraina riiklus ning rahvus,» sõnas Reinsalu.

Välisminister lisas, et Eesti toetab sügava sõprusega Ukraina riiki ja rahvast ning osutab Ukrainale igakülgset poliitilist toetust ja kaitse- ning humanitaarabi.

«Venemaa on rikkunud kõiki rahvusvahelise õiguse põhimõtteid ja kokkuleppeid ning vastutab reparatsioonide eest,» märkis ta. «Meil on moraalne kohustus võtta vastutusele sõjakurjategijad. Sellest sõltub reeglitel põhineva maailmakorra tõsiseltvõetavus,» lausus Reinsalu.

Reinsalu lisas, et agressiooni hind tuleb Venemaa jaoks võimalikult kõrgele kruvida: «Jätkame samameelsete riikidega tööd selle nimel, et kaheksas sanktsioonipakett võimalikult kiiresti vastu võtta.»

Eesti soov on, et kaheksandas sanktsioonipaketis oleks laiendatud sanktsioone Venemaa vastu majanduse, energeetika ja kaubanduse valdkonnas ning piirangute alla seataks täiendavaid isikuid ja üksusi. Eesti soov on ka olulisel määral laiendada piiranguid Venemaa kodanike reisimisele.