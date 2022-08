Esimene Eesti sõdur pälvis Ukrainas vapruse eest ordeni

Ukraina rahvusvahelises leegionis (lühidalt võõrleegion) sõdiv Pärnust pärit Barinov pälvis ordeni «Mehisuse eest» 3. järgu. See on Ukraina riiklik autasu, mida antakse sõjaväelastele, politseinikele ja teistele jõustruktuuride töötajatele vapruse ja inimeste päästmise eest. Võib öelda, et see on Eesti riikliku aumärgi Kotkaristi analoog Ukrainas.