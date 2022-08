Seadus nõuab volikogudelt eesti keeles töötamist, kuid liikmed seda oskama ei pea

Vastus küsimusele, kuidas töötavad Eesti omavalitsused ja kas volikogu liige peaks rääkima eesti keelt või mitte, tundub pealtnäha lihtne, ning ka seadus ütleb, et peab. Olukord on aga keerulisem, sest seadus reguleerib volikogu tööd, kuid mitte seda, kas sinna pääsev inimene peab tööks vajalikku keelt oskama.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ütleb must valgel, et volikogud peavad tööd tegema eesti keeles. Sellele juhtis mõned päevad tagasi tähelepanu ka õiguskantsler Ülle Madise, kelle sõnul peaks sama kehtima Narva volikogu kohta. Lisaks seisab samas seaduses, et volikogu ja omavalitsuse istungid toimuvad eesti keeles. Tõsi, vajadusel saab valitsus teha erandi, kui omavalitsus seda palub.