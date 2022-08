Elronil on töös kokku 37 rongi, aga neist 18 saab kasutada üksnes Tallinna ümbruses, sest need liiguvad elektri jõul. Seega tuleb Tartu liin ja teised kaugemad sihtkohad ära teenindada pelgalt 19 diiselrongiga. Seda on kogu nõudluse rahuldamiseks selgelt vähe.