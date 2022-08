Viiruse praeguse variandiga võib koroonasügis tulla leebe

Kas see, et oleme terve suve olnud leebe stsenaariumiga, tähendab, et oleme lihtsalt lükanud viiruselainet edasi või see ongi kadumas? «Päris aus vastus on, et ei tea. See, mis edasi juhtub, sõltub nii viirusest kui ka sellest, kuidas me käitume. Teadusnõukoda on praegu seisukohal, et kui jääb viiruse praegune variant, siis läheme ilusti selle leebe lainega edasi,» vastas Maimets ja selgitas, et nakatuvad küll paljud, kuid haiglasse satuvad vähesed ja intensiivravisse veel vähemad.