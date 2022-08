Postimehe ja Delfi veebilehti tabasid küberrünnakud

Reede varahommikul tabas mitut Eesti veebilehte ulatuslik DDoS rünnak, mille tulemusena ei olnud ka Postimehe veebiplatvorm ajavahemikul kella 6.09 kuni 7.45 osaliselt kättesaadav.

Praeguseks on probleem lahendatud. Postimees vabandab lugejate ees.

Samuti puudus reede hommikul ligipääs Delfi ja Õhtulehe veebilehele.

Ekspress Meedia juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu ütles «Vikerhommikule», et viimastel nädalatel tabavad neid üha tugevamad teenustõkestusrünnakud.

«Hommikul hoogustusid niinimetatud DDoS rünnakud tõenäoliselt kõigile Eesti suurematele meediamajadele,» rääkis Rüütsalu.

Tema sõnul ei ole see tegelikult midagi väga erakordset – viimastel aastatel on see olnud päris tavapärane tegevus, kus Eesti meediamajasid rünnatakse ja tekitatakse automaatselt väga palju päringuid serverite pihta välisriikidest.

«Koormus tõuseb meeletult ja uudiste tarbijatele on ligipääs raskendatud. Enamuse sellistest rünnakutest suudame tõrjuda, aga viimastel nädalatel just eriti on see läinud üliintensiivseks,» tõdes Rüütsalu.

Ta selgitas, et rünnaku korral üritatakse esmalt aru saada, millistest riikidest need tulevad. «Viimastel nädalatel on olnud ülekaalus rünnakud Venemaalt, ja siis lülitatakse suur osa välisliiklusest välja,» lisas ta.