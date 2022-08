REPORTAAŽ ⟩ Kuidas ma vabariigi presidendiga Islandil käisin

Esimene kohtumispaik on Tallinna lennujaama VIP-saal, kuhu Karis (tal on privileeg turvakontrollist läbi kõndida) koos abikaasaga saabub viimasena, pool tundi enne lennuki väljumisaega. Saatkond krapsab püsti ja paljastub laud, mille taga on keegi kolmelt võileivalt singikatte ära söönud, põlates ära võitatud leivapoolikud, mis paistavad nüüd justkui alasti. Veel pakutakse VIP-saalis kartulisalatit, mida presidendi välispoliitika nõunik Celia Kuningas-Saagpakk soovitab kõigil teemoonaks kaasa võtta. See on hea nõuanne, sest Icelandairi lennukis peab söögi eest eraldi maksma, mis sest et ühe suuna pilet Tallinnast läbi Helsingi Reykjavikki maksis inimese kohta üle 800 euro. Tund aega hiljem samas suunas väljunud Finnairi lend olnuks küll pea neli korda odavam, kuid saabunuks Islandile ka tund aega hiljem ning eestlased on otsustanud mitte oodata – seetõttu on kõigil ka käsk reisida vaid käsipagasiga.