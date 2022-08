Minister Peterson kutsus tudengeid tervishoiuteemal kaasa rääkima

​Minister tänas ja tunnustas õpinguid alustavaid tulevasi tervishoiuspetsialiste ning rõhutas, et ühiskond ootab ja vajab neid appi. «Ministri ja riigi ülesanne on pakkuda teile tööd, mida te jaksate teha, et teie jõud läheks kohta, kus on teie oskused ja teil jätkuks jõudu naeratamiseks,» rääkis Peterson.