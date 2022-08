Mikk Marran kinnitati RMK juhiks

Läntsi hinnangul sobis Marran hästi jätkama arutelusid, mis on tänases Eesti metsanduses tekkinud. «Viis-kuus aastat on metsanduses olnud diskussioon, kus on huvi mitmete gruppide, sealhulgas poliitikute poolt. RMK nõukogule tundus, et see vajab natuke teistsugust lähenemist, kui seni on olnud. Teine asi on see, et on tegemist pikaajalise juhiga. Ta on tugev juht ja seda me nõukoguga otsisime,» sõnas Länts.