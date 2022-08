Järjest enam ukrainlasi saadetakse Eesti piirilt tagasi

Alates 24. veebruarist on Venemaalt Eestisse saabunud ligi 46 770 Ukraina kodanikku, kellest paljud on jäänud Eestisse ja saanud siin ajutise kaitse. Narva piiripunkti juht Marek Liiva rääkis Postimehele, et selle aja jooksul on piirivalvurid idapiiril tõkestanud 613 Ukraina kodaniku Eestisse saabumise, mis teeb ligi 1,3 protsenti saabunutest.