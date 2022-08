Eesti 200 pani vabalangusele pidurit, ennetades Isamaad ja sotse

«Viimastel nädalatel oleme rääkinud palju energeetikast. Oleme ka juhtinud tähelepanu vajadusele reaalseteks sammudeks, need tuleb ära teha juba täna. Need, mis on seotud Nord Pooliga,» märkis Hussar. Ta lisas, et just nende erakond on juhtinud tähelepanu langetamata jäetud otsustele, mis viis Eesti energiakriisi. Hussar mainis, et nad on ka teiste uuringute järgi reitinguid arvestades tõusuteel: Turu-uuringutes oli augustis toetus 14 ja Kantar Emoris 13 protsenti. Eesti 200 on olnud ka kohalikus poliitikas pildil, näiteks Viimsis, tõi Hussar esile.