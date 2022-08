VIDEO ⟩ Perehüvitised tekitavad probleeme ka uues koalitsioonis

Justiitsminister Lea-Danilson Järg ei nõustunud sotsiaalkaitseminitrer Signe Riisalo ettepanekuga, mille kohaselt saavad täisealiste lastega suurpered toetust alles 2025. aastal. Ta rääkis, et palub seaduseelnõu kooskõlastusringil puuduva sätte sinna siiski lisada ja tõenäoliselt pakub ministeerium ka välja omapoolse sõnastusettepaneku. Minister täpsustas, et kui selles küsimuses tekivad lahkarvamused, tuleb koalitsioonierakondade esimeestel need omavahel selgeks rääkida

«Kindlasti on see oluline aspekt ja see oli ju ka koalitsioonipoolte vahel kokku lepitud punkt. Samuti ei vasta heale seadusloome tavale, et sama seadusemuudatustega tullakse välja kahe erineva eelnõuga paarikuulise vahega. See kindlasti ei ole vastuvõetav minule kui justiitsministrile, sest see koormab ka riigikogu ja valitsust, kes peab sama seadusemuudatustega kahel korral tegelema. Nii et see ei ole mõistlik,» selgitas Danilson-Järg lisades, et kui me juba täna teame, et seda sätet on vaja, siis peaksime selle kohe eelnõusse sisse kirjutama. Ta täpsustas, et mis puudutab tähtaegu, siis kui sotsiaalkaitseministri arvates tõesti ei jõua esialgu kokku lepitud ajaks hakkama saada, tuleb seaduses lihtsalt ette näha mingisugune hilisem rakendumise tähtaeg, aga see ei takista kuidagi täna neid kokkulepitud sätteid eelnõusse täies mahus sisse kirjutama.