Siim Kallas: Gorbatšov oli olemuselt demokraat

Kallas rõhutas veel, et nii nagu Venemaa president Boriss Jeltsin, ei olnud ka Nõukogude Liidu esimene ja viimane president Gorbatšov imperialist. See on Kallase sõnul Venemaa jaoks midagi täiesti ebatavalist.

«Nad tahtsid, et nende rahvas hästi elaks. Gorbatšov käis hästi riides ning võis arvata, et ta armastas ka head elu. Ta tahtis siiralt, et inimesed hakkaksid paremini elama ning siis, kui ta avastas, et 85 protsenti nõukogude masinaehitusest on sõjatööstus, siis ta vähemalt rahvasaadikute kongressil tunnistas, et see oli talle täielik üllatus,» meenutas Kallas.