Svet nõustus Ossinosvkiga: ühistransport peab olema puuetega inimestele kättesaadavam

Abilinnapea sõnul ollakse nägemispuuetega inimeste muredest hästi teadlikud ja nii Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) kui ka Tallinna transpordiameti esindajad on ka nägemispuuetega inimestega mitmeid kordi kohtunud.

Svet lisas, et kõige tihedam koostöö nendega on olnud ajal, kui TLT hakkas uusi busse hankima ning soovis, et uued bussid vastaks võimalikult hästi erinevate inimeste vajadustele.

Sveti kinnitusel on viimastel aastatel soetatud 350 uut bussi, mis on varustatud tänapäevaste bussitabloodega ja häälteavitsuvõimalustega väljaspool ühissõidukit. «Kuna iga päev on Tallinna tänavatel natuke rohkem kui 400 bussi, siis kindlasti mingil määral võib just nägemispuudega inimesel probleem tekkida,» selgitas Svet.

Bussid on nüüd madalapõhjalised

Abilinnapea sõnul läksid eelmisel aastal mahakandmisele ka viimased kõrgepõhjalised bussid, mis oli senini suurimaks probleemiks kõigile puude inimestel – täna on kogu bussiveerem madalapõhjaline.

Ta kinnitas, et järgmisel aastal on täiustab linn veelgi veeremit ning läbi viidud trammihange võimaldab uuendada ka ligi kolmandiku trammiveeremist. «Peab tõdema, et ühistranspordi kasutamise eelduseks on hästi korraldatud linnakeskkond tervikuna. Pöörame erinevate puuetega inimeste vajadustele tähelepanu tänavate rekonstrueerimisel, nii selles osas mis puudutab vaegnägijaid kui ka ratastooliga liiklejaid,» ütles Svet.

Abilinnapea lisas, et Tallinna linn pakub ka võimalust kasutada sotsiaaltransporti, mida on sotsiaaltranspordis viimase kahe aasta jooksul samuti uuendatud umbes 50 protsendi ulatuses.