Igor Gräzin: Gorbatšov keeras Putinile käru

Kui on üks sõna, millega iseloomustada Gorbatšovi, siis on see «helge». Ta oli helge inimene. Kui tal oli valge särk seljas – ja tal oli alati –, siis see sädeles ja kiiskas; kuldmansetid olid sellised, et need pimestasid; ka see väike taskurätik, mis tal mõnikord oli, sädeles; tema nägu oli kuidagi äratehtud, sellised eredad silmad. Mõni ime siis, et Margaret Thatcher oli temasse ära armunud. Temasse suhtusid hästi ka kõik mehed. Ronald Reagan on, muide, öelnud, et oleks ta natuke halvem president olnud, oleks Gorbatšov ta ära rääkinud.