Jalaga lapsele kõhtu löömine ei toonud kriminaalvastutust

Ringkonnakohus leidis, et kriminaalmenetluse lõpetamine oli seaduslik ja põhjendatud, mistõttu puudub alus riigiprokuratuuri määruse tühistamiseks ja kriminaalmenetluse jätkamiseks.

Kuigi ringkonnakohus pidas last löönud mehe käitumist lapse suhtes lubamatuks, ent olukorras, kus tema käitumine menetlejate poolt välja toodud põhjendustel ei sisusta kuriteokoosseisu, pole kohtu hinnangul võimalik menetluse jätkamine ainult selleks, et kaebaja soovib käitumisele kriminaalõiguslikku hinnangut ja karistamist kriminaalkorras.

Põhja prefektuur alustas 6. mail kehalise väärkohtlemise tunnustel kriminaalmenetlust selle kohta, et 25. aprillil lõi täisealine mees Tallinnas Kiili tänaval Coopi kaupluse lähedal konflikti käigus 10-aastasele lapsele jalaga kõhtu.

Prefektuur lõpetas Põhja ringkonnaprokuratuuri loal 17. mail kriminaalmenetluse kellelegi kahtlustust esitamata kuriteo tunnuste puudumise tõttu, kuna kehalise väärkohtlemise paragrahv moodustab kuriteo koosseisu ainult juhul, kui see põhjustab tagajärjena füüsilist valu või tervisekahjustusi.

„Kriminaalasjas kogutud tõendite alusel on tuvastatud, et konflikt oli provotseeritud kannatanu poolt solvava väljendi kasutamisega. Kuigi mees lõi last jalaga kõhtu, ei tekkinud sellest kannatanule tervisekahjustusi ja ta ei tundnud valu,” seisab kriminaalmenetluse lõpetamise määruses.