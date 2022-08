Üle kolmekümne aasta ajakirjanikuna töötanud ja «Aktuaalsest kaamerast» tuntud Tiina Jaakson on üks karjääripöörajatest, kes vastloodud Vabaduse koolis ukraina lastele eesti keelt õpetama hakkab. Aasta tagasi Tallinna Ülikoolis soome keelt ja teise keelena eesti keelt õppima asunud Jaakson otsustas koolitöö kasuks põhjusel, et kuulis pidevalt juttu, kuidas vene lapsed kooli lõpetades eesti keelt ei oska – õpikud ja metoodika on olemas, aga õpetajaid ei jätku. Seda, et ta nii ruttu tahvli ette seisab, naine siiski oodata ei osanud.