Kus on riigi rahakoti põhi? Ei kuskil, antakse valitsusest märku

Aprillis hindas eelarvenõukogu, et lisaeelarveks kaasatud laenuvahendid tõstavad Eesti riigi võlakoormuse 2026. aastaks 29,7 protsendini SKTst. Koroonakriisi eel oli valitsussektori võlg 2,4 miljardit eurot, 2021. aasta lõpuks juba 5,5 miljardit ning nelja aasta pärast jõuab see prognooside järgi 11,6 miljardi euroni. Isamaa ja sotsid tõdevad, et trend on loomulik ja paratamatu, isegi hädavajalik.