RIA: ummistusrünnakutest on saanud välispoliitiline mõjutusvahend

Komisjoni esimehe Raimond Kaljulaidi sõnul on Eesti agressiivse naaberriigi tõttu julgeolekuolukord regioonis olnud juba enam kui aasta vältel pretsedenditult keeruline ning seetõttu on väga oluline, et kaitsepoliitika kujundajatel nii ministeeriumis, valitsuses kui riigikogus oleks täpne ja ajakohane teave otsuste langetamiseks, teatas riigikogu pressiteenistus.

«Viimastel nädalatel on Välisluureameti tegevuse suhtes olnud tavapärasest suurem avalikkuse tähelepanu. Võin kinnitada, et sellega seotud ametkonnad ning ministeerium on teinud ja teevad jätkuvalt konstruktiivset ja professionaalset tööd selle nimel, et Eesti julgeolek ja inimeste turvatunne oleksid tagatud. Alati saab arutada, kuidas meie riigikaitset veel paremini korraldada. Iseasi on see, kas niivõrd tundlikus valdkonnas nagu seda on luure, tuleb laialdane avalik arutelu alati kasuks. Pigem ilmselt mitte. On aeg avalikkuses tekkinud poleemikale joon alla tõmmata ja edasi liikuda,» lausus Kaljulaid.