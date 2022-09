Zelenskõi: Venemaa tahab, et maailm harjuks ja lepiks sõjaga

Zelenskõi sõnul ütleb Venemaa, et Euroopa ja maailm on väidetavalt väsinud Ukrainas käimasolevast sõjast.

"Seda ütleb Venemaa. Seda Venemaa tahab. Selle poole Venemaa püüdleb. Primitiivne süžee kolmes vaatuses, et maailm teeks kolm dramaatilist viga: harjub sõjaga, talub sõda ja unustab sõja. See plaan ei tohiks kunagi teoks saada," sõnas Ukraina president.

Zelenskõi toonitas, et maailma filmipere iga hääl on väga oluline.

Zelenskõi märkis, et iga kord, kui keegi räägib, et on Ukrainast väsinud, siis tuleks sel inimesel see nimekiri endale meelde tuletada.