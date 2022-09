Politsei on esimestel koolipäevadel väljas suuremate jõududega

Korrakaitsjatele lisaks tuleb ka lapsevanematel anda oma panus võsukeste turvaliseks kooliteeks. Autoga sõitva täiskasvanu jaoks on liiklus hoopis teistsugune kui jalgsi või jalgrattaga liikudes, seda eriti just väikese inimese kõrguselt ja silmade läbi.

«Igapäevane koolitee tuleb koos lapsega korduvalt läbi käia, seejuures õpetades teda teekonnal ettetulevaid ohte märkama. Õpetage lapsi teiste liiklejatega arvestama ja mis peamine, näidake ise eeskuju, sest sel on kõige suurem mõju,» rääkis Loigo.

Kindlasti tuleb enne õppeaasta algust lastele meelde tuletada, et teed tohib ületada vaid selleks ettenähtud kohas ehk ülekäigurajal. «Lisaks tasub igas vanuses jalakäijale meelde tuletada peamist kuldreeglit enne tee ületamist – peatu, vaata, veendu! Mõelda tasub ka sellele, kui laps hakkab kooliteed väntama jalgrattal või mõnel muul sõiduvahendil, et see oleks tehniliselt korras ja olemas oleks kiiver,» toonitas politseinik.