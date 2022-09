FOTOD ⟩ Zelenska Eestis kooliteed alustavatele õpilastele: mõistan teie ebakindlust tuleviku ees

Videokõnes pöördus koolipere poole ka Ukraina esileedi Olena Zelenska ja ütles, et mõistab õpilaste ebakindlust tuleviku ees, kuid koolis on loodud kõik tingimused kvaliteetse ja huvitava õppetöö läbiviimiseks.

«Eesti riik tagab teile võimaluse õppida. Teil on tunnid nii eesti kui ka ukraina keeles, mis tähendab, et teie emakeele ja eesti keele õpingud käivad käsikäes. See on Vabaduse kool. Sellega on teil teadmiste, keele ja suhtlemise vabadus – vabadus, millega on teie jaoks vaba terve maailm,» lisas Zelenska.