Kaja Kallas parvlaev Estonia uurimisest: meil on nii palju suuremaid teemasid

Praegu on seis selline, et kui uurimine lisaraha juurde ei saa, jäävad paljud asjad tegemata - kaasaarvatud rambi üles toomine, autoteki uurimine, metalliproovid ja nii edasi. Ühe korra on rahandusministeerium juba lisaraha taotluse tagasi lükanud. Kas valitsuskoalitsioon on otsustanud, et Estonia uurimine ei ole prioriteet ning sellele lisaraha ei peaks andma?



Me oleme olukorras, kus meil on hinnad tõusnud igalpool korralikult. Energiahind võrreldes eelmise aastaga on vist üle 300 protsendi tõusnud. Seetõttu näiteks eelmises valitsuskabinetis me arutasime kõiki neid kallinemisi ka ja midagi teha ei ole - meie tulud ei ole samavõrra kasvanud, ehk peame tegema otsuseid - mida teeme, mida ei tee ja mida saame edasi lükata.



Riigieelarve ja riigieelarve strateegia arutelud hetkel käivad ja ühtegi asja ma eraldi sealt praegu välja ei tooks, sest need arutelud alles käivad. Lõpuks see on jah prioriteetide seadmine ja kahjuks kõiki asju me ei suuda teha. Kuhu me selle rõhuasutuse paneme ja kuhu me raha suuname, on meie kokkuleppe asi, mis praegu on läbirääkimistes.



Välisminister Reinsalu ütles üsna selgelt välja, et tema arvates ei saa seda asja pooleli jätta. Mida teie arvate - kas seda uurimist on võimalik rahapuuduse tõttu pooleli jätta?



Eelmine valitsus tegi mitmeid otsuseid, et seda uurimist üldse alustada ja eraldas ka raha sellejaoks, et seda uurimist saaks teha. Aga me ei ole hetkel seda rohkem arutanud, sest meil on nii palju muid pakilisi probleeme - energiakriis, Ukraina põgenikud, sõda.



Meil on käimas riigieelarve strateegia arutelu ja ilmselt see teema tuleb siis ka arutlusele, aga tõesti ei ole see praegu olnud esimeste prioriteetide hulgas, et sellest eraldi rääkida.



Koalitsioonilepet tehes see teema lauale ei tulnud?



Ei tulnud tõesti, meil on nii palju suuremaid teemasid. Tean, et see on väga oluline nendele inimestele, kes on seotud või kelle lähedased seal hukkusid, aga praegu on meil niivõrd palju suuremaid muresid.



Ütlesin ka siis, kui me seda uurimist alustasime, et lootus, et see uurimine selgitab välja lõpliku tõe katastroofi kohta mis toimus 94. aastal, siis seda lootust ju tegelikult ka ei ole. On ikkagi palju küsimusi, mis niikuinii jäävad vastuseta.



Kevadel esitas OJK rahandusministeeriumile taotluse. Rahandusministeerium vaatas, et neil on arvel eelmist raha alles ning lükkas selle taotluse tagasi ja valitsusse ei toonud. Samas, see raha mis oli, oli juba hangeteks ära lubatud ning küsiti raha uuteks hangeteks. OJK ütleb, et tahaks valitsuselt saada seisukohta - kas me siis teeme või ei tee.



Meil on probleem kõikide projektidega, mis on läinud niivõrd palju kallimaks. Eks me peame otsustama, mida me teeme ja mida me ei tee. Ma detaile ei oska kommenteerida, sest me hetkel ei ole seda valitsuses arutanud, sest meil on niipalju pakilisemaid teemasid.



Aga plaanite arutada?



Kui keegi selle teema tõstatab. Kõigil on raha vähe ja kõigil on probleem. Praegu on riigieelarve strateegia arutelud ja absoluutselt igaüks tuleb jutuga, et raha oleks juurde vaja. Sellesmõttes ei ole ka Ohutusjuurdluse keskus kuidagi erakordses situatsioonis.

Paraku on väga rasked ajad.