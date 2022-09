Vabatahtlikud leidsid Saaremaal kadunuks jäänud noormehe surnukeha

Kontrollimisel selgus, et tegu oli kadunud Ranno surnukehaga, mis saadeti lahangule. Mehe surma põhjuste väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlus, teatas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja.

Lääne ringkonnaprokuratuuri prokurör Rainer Amur ütles eile, et Ranno otsimise käigus tekkinud üks võimalik versioon, et mees võis minna merele, kus ta hukkus.

«Kuna kadumise asjaolud on ebaselged ja ühe versiooni kohaselt võib inimene olla hukkunud, siis otsustas prokuratuur asjaolude väljaselgitamiseks alustada kriminaalmenetlust paragrahvi järgi, mis käsitleb surma põhjustamist ettevaatamatusest,» ütles Amur.

Ta lisas, et välistingimustes olevad tõendid kaovad kiiresti ning kõige kindlam viis tõendeid leida ja koguda on kriminaalmenetluses. Praegu pole tõendeid selle kohta, et kadunud noormees oleks tapetud, samuti ei ole kedagi tema kadumisega seoses kinni peetud. Sõltuvalt kogutud tõenditest ja selgunud asjaoludest võib muutuda ka paragrahv, mille järgi menetlust läbi viiakse.