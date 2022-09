GRAAFIKUD ⟩ Politseijuht Vaher: Eestil on vähem politseinikke kui kunagi varem

Kogu siseturvalisuse valdkonnas oli iive –401 ehk muutus on võrreldes varasemate aastatega märgatav. Selle aasta üheksa kuuga ületab lahkujate hulk tööleasunute oma taas enam kui 300 võrra. Suurima löögi on jälle saanud PPA: 662 siseturvalisuse alalt lahkujast 58 protsenti on PPAst, 19 protsenti päästeametist.