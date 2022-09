Prangli koolis läks üle aastate esimesse klassi lausa kolm koolijütsi

1. septembri keskpäev on möödas, kui Rohuneeme sadamast asub teele kirju seltskond. Viimsi abivallavanem Marju Aolaid, Viimsi Teataja toimetaja Jane Saks, verivärske Prangli põhikooli muusikaõpetaja Mari Roos ja Postimees. Prangli saarel on sel aastal tarkusepäev väga eriline, sest aastaid ei ole saarel ükski laps kooliteed alustanud, kuid tänavu hakkavad 1. klassis õppima kolm koolijütsi korraga. Viimsi abivallavanem Marju Aolaid sõnab, et nii tähtsa sündmuse puhul ja ka Prangli kooli lõpuaktuste korral on alati kohal vallavanem või abivallavanem, et saare elanikud tunneksid end osana Viimsi vallast.