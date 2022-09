Perearstid ja patsiendid saavad näha riskirühma kuulumise infot

Jaagus ütles, et see uuendus on kõige suurem just infotehnoloogilises mõttes. «Kui varasemalt pidi perearst teadma, mis diagnoosid näitavad kuulumist riskirühma, siis nüüd koondame kõige värskema info tema jaoks andmevaaturis kokku. Arst näeb ühes vaatest, kas patsient kuulub riskirühma, kas ta on täitnud küsimustikku, kas ja millal ta on vaktsineerinud.»