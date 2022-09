Tänavune rannahooaeg möödus rannavalvurite jaoks uppumisteta

Augusti keskel said Pärnu rannavalvurid teate väikesest poisslapsest, kes on ujunud poiliini juurde, ega jaksa tagasi ujuda. Kaatri saabudes avastati, et ühe läheduses oleva poi külge on seotud üksik SUP laud, millest umbes 7-aastane laps kinni hoidis.

«Vetelpäästjad tõstsid lapse kaatrisse ja kontrollisid tema seisundit. Laps viidi kaatriga kaldale, kus otsiti üles tema vanemad,» rääkis G4S Eesti kommunikatsioonijuht Maxim Tuul.

Kõige enam tuli rannavalvuritel tegeleda siiski avaliku korra rikkumistega, mis valdavalt olid seotud kas lemmikloomadega rannaalal, klaastaara kaasa võtmisega või joobe tunnustega inimeste rannaalal viibimisega, kellest mõnega tuli rannavalvuritel ka tõsisemalt tegeleda.

Näiteks juunis tuli Pärnu rannavalvuritel kokku puutuda purjus meesterahvaga, kes alguses rannavalvurite peale pahandas, et nad justkui ei märganud tema uppumisohtu. Rannavalvurid tegelesid temaga ja kutsusid politsei, kes kuni nende saabumiseni teda valvata palusid.

«Selle aja jooksul jooksis aga meesterahvas järsult mere poole ja peatus alles siis, kui oli kaelani vette jõudnud. Rannavalvuritel läks tükk aega, et teda veest välja meelitada. See on heaks näiteks, mismoodi võib alkohol inimese käitumist mõjutada ja kuivõrd paneb taoline isik ohtu mitte ainult enda, vaid ka teiste elud, sest sel ajal, kui rannavalvurid peavad temaga tegelema, võib ka kellelgi teisel päästjate abi vaja minna,» ütles Tuul.

Ta lisas, et õnneks saavad rannavalvurid meenutada ka tõeliselt vahvaid juhtumeid. Näiteks: juunis leidis Tallinna Stroomi rannavalve meeskond veest koskla pojad, kes G4S rannavalvurite abiga ohutusse kohta toimetati ja seejärel neile uus ema leiti.

Suurt rõõmu tõid sel aastal aga Eestis esmakordselt avatud invarannad Pirital ja Pikakaril, mis andsid võimaluse suve nautimiseks ka liikumispuudega inimestele. Sel suvel sai nendes randades ujumiseks kasutada spetsiaalseid ratastoole.

«Meil on ääretult hea meel, et G4S sai olla osa nii olulisest projektist nagu invarannad ja loodame, et mõne aasta pärast muutuvad liikumispuudega inimeste ujumisvõimalused veelgi paremaks,» ütles Tuul.