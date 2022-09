Eesti kunstiturul räägitakse üha vihasemalt, et liigub hulk Eesti kunsti, mis ekspertide hinnangul on võltsing. Sagedasti mainitakse võltsingute müüjana perekonnanime Turgan, täpsemalt meest nimega Tiit Turgan, kes ütleb, et kõik süüdistused on laim, ja lubab vajadusel oma mainet kohtusse kaitsma minna.

Vihjeid, et keegi on ostnud kunstiteoseid, mis lähemal kontrollimisel osutunud võltsinguks, laekus Postimehe toimetusse mitu. Mitu kunstikollektsionääri, kellega sai ühendust võetud, märgib, et on näinud kusagil sotsiaalmeedias teadet, et müügis on taas Eesti kunstivaramusse kuuluvaid teoseid, võtnud ühendust, küsinud täpsemalt teoste tausta ja päritolu kohta ning saanud seepeale vastuseks vaikuse.