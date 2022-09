Kas Stalnuhhin heidetakse erakonnast välja? Karilaid: kõik on kõne all

«Kõik on kõne all, aga enne tahaks Stalnuhhinit näha. Tegemist ikkagi Tartu Ülikooli eesti keele filoloogiga. Tema seletust ootavad nii keskerakondlased kui ka meie tuliseimad konkurendid,» lausus Karilaid Postimehele.

Karilaid nentis, et valitsuse viimase aja tegevus ja tegevusetus on kaasa toonud meie ühiskonnas vastakaid reaktsioone. «Niivõrd pingelises õhustikus juhtub, et paljastuvad erinevad hoiakud ja tunded. Pikaaegne Narva elanik Mihhail Stalnuhhin väljendas oma kommentaaris isiklikku ja osa kohaliku kogukonna seisukohta. Aga mõistan selgelt hukka nii ebaadekvaatse hinnangu. Sõda Ukrainas näitab, et osal meie ühiskonnast on silmad veel suletud. Empaatia peaks täna olema Ukrainas leinavate emade juures.»

Keskerakondlane Stalnuhhin Eesti valitsusest: minu jaoks on nad nüüd tavalised fašistid

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni ja Narva linnavolikogu liige Mihhail Stalnuhhin avaldas portaali Slavia YouTube’i venekeelses kanalis seoses punamonumentide teisaldamisega nördimust, nimetades Eesti valitsust «fašistideks» ja «natsideks», kirjutab Rus.Postimees.

«Need inimesed, kelle mälestus oli jäädvustatud graniitplaatidel, mis kunagi rippusid sellel seinal – nad võitlesid natsismiga, nad võitlesid fašismiga. Neil oli üks vaenlane ja see vaenlane oli kogu tsiviliseeritud maailmale üks ning selle mälestuseks, mis nad tegid, olid Narvas kunagi mälestusmärgid,» räägib Stalnuhhin Peetri platsil seina taustal, kus varem olid mälestustahvlid.

«Tean vaid ühte jõudu, mis tahab maha võtta kõik, mis on pühendatud sõduritele-vabastajatele – need on fašistid, need on avalikud natsid. Ja need võeti maha,» kõneles riigikogu liige.

«Sõltumata sellest, kuidas nad end nimetavad: demokraadid, liberaalid, reformistid, parempoolsed – kuidas tahes. Minu jaoks on nad nüüd tavalised reafašistid. Nad võitlevad nendega, kes võitlesid natsismi vastu. Ja sellega, et me elame riigis, kus ametlikuks ideoloogiaks on natse toetav ideoloogia. Selle mõttega tuleb meil kõigil veel harjuda,» räägib Stalnuhhin.