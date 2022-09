Kihnu vald kuulutas välja ideekonkursi «Mida teha miljoniga?»

Otsitakse suurt ideed, kuidas kasutada miljon eurot aastas nii, et see toetaks Kihnu püsiasustust ja arendaks kohalikku elu.

Egon Vohu: «Kuulutame välja konkursi, kuhu ootame ideid, kuidas kasutada keskkonna häirigu hüvitamise tasu, mida alates 2028. aastast tuuleelekrijaamade valdajad peaksid tasuma Kihnu vallale.»

Oletuslikult saab Kihnu vald siis aastas täiendavaid vahendeid sama suures ulatuses, kui on senised iga-aastased ressursid. See annab uued võimalused kogukonnale ja seepärast ootame kaasalöömist erinevate põlvkondade esindajatelt. Osaleda saavad kõik, nii kihnlased kui Kihnu sõbrad üle maailma, kellel on mõtteid, kuidas edendada Kihnu elu.

Vohu sõnul on ideekonkurss suurepärane võimalus kaasa rääkida Kihnu tuleviku kujundamisel. Ta lisab: «Osa ideid leiab arvesse võtmist Kihnu arengukavas. Praegu on just paras aeg hakata plaani pidama, kuidas Kihnu elu muutuvates oludes edasi viia. Soovime innustada igas vanuses inimesi Kihnu tulevikule mõtlema ja mõtteid kirja panema.»

Idee ja selle kuni lehekülje pikkune põhjendus tuleb esitada hiljemalt uue aasta 10. jaanuariks meiliaadressil info@kihnu.ee või postiaadressil Kihnu Vallavalitsus, Kihnu vald, Pärnu maakond 88003. Tulemused selguvad Eesti vabariigi 105. aastapäeva tähistamisüritusel Kihnu vallas.

Konkursi auhinnafond on 10 000 eurot, mis jaotatakse säravamate ideede vahel. Auhinnafondi toetavad Eesti Energia AS ja Utilitas Wind OÜ.

Ideid sõelub ja hindab komisjon eesotsas vallavanema Egon Vohuga. Komisjoni kuuluvad majandusteadlane Maaja Vadi, keeleteadlane Joel Sang, antropoloog Mare Mätas ja poliitik Annely Akkermann (RE).