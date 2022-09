Balti kolleegidega kohtunud Kallas: ootame Vene turistide küsimuses Euroopa Komisjonilt soovitusi

Kohtumisel tõdeti, et Putin loodab, et Läänemaailm kaotab esimesena kannatuse ning on valmis järeleandmisi tegema. «Me ei lase sel juhtuda. Seniks kuni Ukraina pole Venemaad oma territooriumilt tagasi löönud peab vaba maailm jätkama Venemaa isoleerimisega ja sanktsioonide tugevdamisega,» kinnitas Kallas.