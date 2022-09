Kaitseväelaste ja Kaitseliidu kasutuses on väljaõppe tarbeks praegu seitse harjutusvälja. Neist suurim, kaitseväe keskpolügoon katab Kuusalu vallas ligi 12 hektarit.

Juba varem on ahtad harjutamisvõimalused nii kaitseväele kui ka liitlastele muret teinud, seepärast on tihtipeale harjutamas käidud näiteks Soomes või Lätis. Nüüd – positiivses mõttes – surve kasvab ning vajadus leida lisaharjutusväljasid on suurenenud ka Eestis.