Stalnuhhin tegi oma avalduse seoses punamonumentide teisaldamisega. «Tean vaid ühte jõudu, mis tahab maha võtta kõik, mis on pühendatud sõduritele-vabastajatele – need on fašistid, need on avalikud natsid. Ja need [monumendid] võeti maha,» teatas Stalnuhhin videos. «Sõltumata sellest, kuidas nad end nimetavad: demokraadid, liberaalid, reformistid, parempoolsed – kuidas tahes. Minu jaoks on nad nüüd tavalised reafašistid. Nad võitlevad nendega, kes võitlesid natsismi vastu. Ja mõttega, et me elame riigis, kus ametlikuks ideoloogiaks on natse toetav ideoloogia, tuleb meil kõigil veel harjuda.»