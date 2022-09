Tehnikapuudus ei võimalda põlevkivi kaevandamist kiiresti suurendada

Kopplaadurite, buldooserite jm hanked kuulutas kaevandust haldav Enefit Power välja kohe pärast jaanipäeva, kui sai selgeks, et praeguses energiakriisis kasvab taas nõudlus põlevkivi järele. Masinate tootjad lubavad need Estonia kaevandusse toimetada tuleva aasta kevadeks, osa veelgi hiljem.

Enefit Power on sel aastal tööle võtnud üle 350 inimese, neist umbes 250 kaevandusse. Kui tehnika kohale jõuab, võetakse tuleval aastal töötajaid juurde. Enefit Poweri kaevandustehnika hankemaht ulatub 45 miljoni euroni ning firma juhatuse esimehe Andres Vainola sõnul on neil väike edu Saksamaa söekaevanduste ees, kes hakkavad samuti mahte kasvatama ja vajavad samasugust tehnikat.