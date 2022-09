Hiite kuvavõistlus kutsub jäädvustama pühasid looduspaiku

Võistlusele võib saata nii vanu kui ka uusi fotosid, teatas Hiite Maja sihtasutus. Võistluse peaauhind on 1000 eurot, hõimurahvaste auhind 300 eurot, Soome auhind 300 eurot ja kuni 16-aastaste auhind 200 eurot. Lisaks on välja pandud Vana-Võrumaa, Virumaa, Mulgimaa, saarte ja muud eriauhinnad. Võistlus lõppeb 15. oktoobril.

Looduslik pühapaik on mets, puu, kivi, veekogu, pinnavorm, või maa-ala, mida on pühaks pidanud juba esivanemad. Pühapaikadega seotud peamised tavad on palvetamine, tervendamine, andide toomine, tule tegemine, pühade pidamine ja lahkunute mälestamine. Paljud pühapaigad on praegu elavas kasutuses.