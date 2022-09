Kanada politsei jahib kümme inimest tapnud pussitajaid

«Vigastada on saanud veel mitu inimest, kellest 15 on praeguseks toimetatud haiglasse,» lisas Blackmore. Kuuldavasti jõusid mitu inimest meditsiiniasutusse omal jõul.

«Motiive on praegu väga keeruline oletada,» sõnas politseinik.

«Otsime aktiivselt kahte kahtlusalust ja viime läbi uurimist mitmes kuriteopaigas,» sõnas Blackmore. Võimud usuvad, et osa ohvritest oli teadlikult välja valitud ja mõnda rünnati juhuslikult.

Kui saadi teade, et kahtlusaluseid märgati Regina linnas ehk pussitamiskohtadest enam kui 300 kilomeetri kaugusel, siis laiendati hoiatust ka Manitoba ja Alberta provintsi. Kogu kõnealune piirkond on Euroopast vaid umbes poole väiksem.

Kanada politsei täpsustas hilisemas teadaandes, et veresauna korraldamises kahtlustatakse 30-aastast Damien Sandersoni ja 31-aastast Myles Sandersoni. Mõlemal on mustad juuksed ja pruunid silmad. Kahtlusalused põgenesid musta värvi autoga Nissan Rogue.

Kogu regioonis on kiirteedele ja teedele rajatud kontrollpunkte. Mõrtsukate leidmiseks kasutatakse võimude kinnitusel maksimaalset politseiressurssi.

Kanada peaminister Justin Trudeau nimetas Saskatchewani provintsi pussitamisi kohutavaks ja südantlõhestavaks. «Tänased rünnakud Saskatchewanis on kohutavad ja südantlõhestavad,» kirjutas peaminister sotsiaalmeedias. «Ma mõtlen neile, kes on kaotanud lähedased ja neile, kes said vigastada,» lisas Trudeau.