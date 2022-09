ANALÜÜS ⟩ Valitsus harjub halli argipäevaga

Ajad on keerulised ning Isamaa ja sotsid tahavad palju, aga ikkagi on see parem kui pidev närvesööv tüli Keskerakonnaga. Pildil peaminister, Reformierakonna esimees Kaja Kallas.

Koalitsioon ei jõua vanu asju ära arutada, enne kui uued teemad peale tulevad. Vaieldakse detailide üle, avastatakse, et raha ikkagi pole nii palju, kui loodeti, mingid asjad on hoopis keerulisemad ja kallimad, samuti on selgunud, et mõned koalitsioonileppe punktid ikkagi võimaldavad erinevaid tõlgendusi.