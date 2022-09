Narvas tähistatakse esimesed varjumiskohad

«Me kõik peame valmis olema kriisiks ja varjukohtade loomine meie inimestele on üks valmisoleku viis. Me oleme Päästeametile väga tänulikud koostöö eest,» rääkis Narva linnapea Katri Raik (SDE).

Hoonete sobivuse ja tehnilise seisukorra kontrollis üle päästeameti inspektor. Varjumiskohtade valikul lähtutakse põhimõtetest, et varjumispaik on maa all, raudbetoonist ja ilma akendeta. Asuma peaks varjumispaik kohas, kus lähiümbruses võib tänavatel viibida palju inimesi või siis on selles piirkonnas palju inimeste varjumiseks mittesobivaid ehitisi. Varjumiseks sobivad näiteks majade keldrid ja maa-alused parklad.